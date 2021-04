Alberto Chicote desvela cuál es la comida que no soporta, y puede que sea tu favorita

Alberto Chicote, uno de los cocineros más populares en España, ha desvelado la que es una de sus comidas favoritas y también la que más detesta, aunque pueda sorprender a muchos, durante una entrevista en el programa de la Cadena SER en Twitch ¡A comeeer!

El cocinero era preguntado por uno de los usuarios sobre cual es el plato al que recurre siempre que tiene prisa y que no le apetece cocinar, y ha hecho referencia al tradicional huevo con patatas que siempre saca a cualquiera de un apuro. Sin embargo, el chef no solo ha declinado hacerlo, sino que además ha revelado que "aborrezco los huevos".

Lo que Chicote cocina cuando tiene prisa y pocas ganas de cocinar

Se trata de un alimento que Chicote confiesa haber detestado desde su infancia, y ha asegurado que siente una tremenda envidia cuando ve a la gente disfrutar de este suculento y sencillo plato. "Si ahora tuviera que pedir tres deseos, seguramente pediría lo mismo que vosotros en los dos primeros, pero el tercero sería que me gustasen los huevos" ha reivindicado.

Por el contrario, cuando tiene prisa y pocas ganas de cocinar, ha destacado las verduras como el alimento al que más recurre en sus recetas y que siempre guarda como fondo de armario. "En mi casa se tira mucho de verduras en conserva, siempre tengo botes de judías verdes al natural o incluso legumbres".

Además, ha ofrecido una receta a la que suele acudir cuando no le ha dado tiempo a hacer la compra y utiliza estos productos: "Es posible que pique una cebolla finita con un poco de ajo y pimentón, me coja unas judías verdes bien escurridas y lavadas, y con un poquito de caldo y de jamón me hago unas judías para quitar el sentido".

Es posible cocinar rico y saludable en poco tiempo

Para el cocinero se pueden hacer buenas recetas en poco tiempo y ha alentado a dejar atrás ese prejuicio sobre que la comida rápida tiene que ser poco saludable o "mala". Pone el ejemplo de la receta que cocinaron en el programa de El Hormiguero, donde junto al presentador, Pablo Motos, elaboraron lo que ha definido como una especie de cachopo. "Están de escándalo y están buenísimo, y los hicimos en directo en 10 minutos".

Pero en cualquier caso Chicote ha animado a cocinar platos que te motiven y que te gusten para poder disfrutarlos, y ha dado un gran consejo también para ello: "No hay nada más bonito que cocinar para otro".

Su plato favorito, receta de su madre

Respecto al plato que más le gusta, "su favorito del mundo mundial" como le preguntaba un usuario, el chef lo tiene claro "es algo que no voy a hacer, elegir uno". La cocina ofrece tantas recetas y posibilidades que el cocinero madrileño ha preferido no tener que descartar a todos los demás. Lo que si ha contado es cual sería uno de los que siempre está entre sus favoritos, y es el conejo con tomate con receta de su madre, "y que está en el libro" que actualmente está presentado.

No obstante, confiesa que si tuviera que comerlo todos los días acabaría hasta arriba de él, por lo que ha abogado por no tener que elegir a uno como favorito, sino a varios.