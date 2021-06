Así es como la paella ha salvado de la quiebra a un restaurante con estrella Michelin de Washington

Los últimos 15 meses no han sido fáciles para nadie, pero los negocios de hostelería de Washington lo han pasado incluso peor que el resto. "Ha sido un año muy difícil", explica el chef Danny Lledó. "He tenido que cerrar el restaurante tres veces durante la pandemia y hasta mayo no hemos podido pasar del 25% al 50% del aforo en el interior de los restaurantes. ¡Nos hemos tenido que inventar un montón de ofertas para llevar! Pero no nos hemos dado por vencidos".

Por si fuera poco, el asalto al Capitolio, en enero, complicó las cosas todavía más. "No me gusta entrar en política, pero la ciudad estuvo tres semanas cerrada y, aunque nadie quiere hablar de eso, afectó mucho a la industria y a la hostelería".

Danny Lledó es el chef del Xiquet, un restaurante valenciano situado en la capital de EEUU y que, desde hace algunas semanas, además, cuenta con una estrella Michelin. Un sueño cumplido, según cuenta: "Siempre quise tener un restaurante valenciano en honor a la tierra de mi padre, que también era hostelero y vivió en Denia. El nombre lo puse porque siempre me llamaba así, xiquet (niño)".

Siguiendo la estela de José Andrés

Lledó se ha convertido, por lo tanto, en uno de los grandes referente de la cocina española en EEUU. A cierta distancia del omnipresente José Andrés, eso sí. "Trabajé para él durante un tiempo, pero le veo poco porque viaja mucho", explica.

"José Andrés es muy bueno y la cultura gastronómica española se ha dado a conocer gracias a restaurantes como el suyo. Yo he podido apostar por un restaurante de cocina regional, pero Washington es una ciudad muy cosmopolita. Tienes La Taberna del Alabardero, el Minibar de José Andrés, cocina francesa, coreana, japonesa... ¡Me gusta todo!", señala.

Producto valenciano y cocina creativa

El Restaurante Xiquet es una especie de puerta interdimensional que conecta la costa este de EEUU con el Mediterráneo porque en su Wine Bar puedes probar queso de Mahón y en su carta puede haber hasta gamba roja de Denia. También platos creativos como la bossa de captaire, rellena de cochinillo con foie y una salsa de licor de manzana. Pero su plato más icónico es, sin duda, la paella.

"Estoy enseñando a la gente a comer arroz", explica el chef. "Valencia es una zona rica en productos del mar, pero también es la cuna de los arroces y eso es lo que queremos contar con nuestra carta y nuestro menú".

Clases de paella por Zoom

Durante los meses más duros de la pandemia, sin embargo, Danny Lledó también se volcó en las clases de cocina. "Es lo que me ha salvado el negocio", explica. "Hemos hecho más de 50 clases durante la pandemia, tanto para particulares como para empresas, y a la gente le ha encantado. ¡Una vez dimos una clase por Zoom para 125 familias de forma simultánea! Mandándoles antes los ingredientes, claro".

"Ahora mismo sigo dando clases de paella aunque la sala esté llena. Las empresas han descubierto que es algo divertido que pueden hacer con sus empleados".