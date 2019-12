2020, otro año esperando nuevas infraestructuras

Es tiempo de pasar de hoja el calendario y abrir una nueva agenda donde ponga bien grande ‘2020’. Y aunque la mayor parte de las hojas están todavía en blanco, lo cierto es que el sur de Madrid tiene varias noticias ya apuntadas y que desarrollaremos en los próximos meses.

Por ejemplo a nivel político, claro. Tras un año entero de elecciones parece que las convocatorias en las urnas nos van a dar un respiro, pero los nuevos equipos de gobierno municipales salidos de la voluntad popular en mayo se enfrentarán a su primer año completo para desarrollar presupuestos, si es que han conseguido sacarlos adelante, o para poner en marcha las políticas que prometieron a sus vecinos. Eso sazonado, claro, por la inestabilidad de muchos gobiernos sostenidos en minoría y con una beligerante oposición.

El nuevo año también nos traerá noticias con el vertedero de Pinto. La Mancomunidad del Sur tuvo que aumentar en altura su capacidad porque ya no cabía más basura y la instalación adicional llega, cómo no, varios meses tarde. La solución no es ni mucho menos definitiva y en 2020 los municipios tendrán que elegir entre crear de una vez un nuevo y moderno vertedero, con una más eficiente gestión de residuos, o llegar al nivel de alarma que tienen estos días en Alcalá de Henares, donde buscan desesperadamente un lugar donde llevar sus basuras.

Pero también tendremos ampliaciones más amables y mucho más grandes, como el nuevo campus de Airbus, la multinacional aeronáutica que ultima ya las obras de su nuevo centro laboral, con oficinas centrales y un enorme desarrollo que colocarán a Getafe como una de las tres ciudades europeas con mayor superficie dedicada al sector aeronáutico.

En lo que se refiere a nuevas infraestructuras, deberíamos contarles varias novedades, al menos el comienzo de los trabajos, pero dado el historial de retrasos constantes en la administración pública es imposible saber si las obras llegarán o no a tiempo. Este año se prevé que se empiece a diseñar la segunda estación de Cercanías de Parla, aunque hasta como mínimo 2021 no va a ser una realidad, pero también está comprometido el inicio de la conexión de la estación de El Casar con la línea 3 de Metro de Madrid, aunque igualmente habrá que esperar hasta 2023 para que se pueda ir de Getafe a Villaverde Alto bajo tierra.

Lo que ya es un clásico de los incumplimientos, en este caso de la Comunidad de Madrid, es lo que tiene que ver con los centros de salud de El Vivero en Fuenlabrada, el de Valdemoro en el barrio del Hospital o el de Parla Este. Todos tienen una historia de reclamaciones y promesas con diez años de antigüedad y todos siguen archivados en un cajón y con retrasos nuevos.

Y luego los colegios, fuente también constante de frustraciones de la comunidad educativa por comenzar todos los cursos conviviendo con las obras porque no da tiempo a tener listas las ampliaciones comprometidas. Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla o Valdemoro, en todos los municipios tenemos más de un ejemplo de obras pendientes que se eternizan y no permiten inicios normales de curso.

En materia de previsiones, las casi 150 viviendas de El Rosón en Getafe que llevan meses sufriendo un calvario de retrasos deberían estar listas de una vez por todas para dar solución a las familias que se han quedado colgadas a pesar de tener previstos sus pisos.

En definitiva nos espera otro año cargado de noticias, de informaciones de última hora o de reivindicaciones sociales en las calles del sur de Madrid. No importa lo que sea: los micrófonos de la Cadena SER en el sur de Madrid siempre estarán ahí para contarles la vida gracias, ya lo saben, al “poder de la voz”.