"¡De verdad, no puedo!": el chef David Muñoz confiesa cuáles son los dos únicos alimentos que no soporta

Si hay algo que caracteriza al chef del restaurante Diverxo, David Muñoz, es su extraordinaria capacidad para combinar una gran cantidad de ingredientes y, desafiando toda lógica, obtener resultados más que deliciosos. A menudo, además, mezcla lo exótico con lo castizo, dando lugar a creaciones que llevan su sello inconfundible (porque no se le podrían haber ocurrido a nadie más).

Un buen ejemplo es el "canapé crujiente de piel de cochinillo, chopitos, mermelada de tomates maduros y chopitos secos, crema de habaneros tatemados y queso Idiazabal, y limón verde helado con raíz de cilantro". O también las "espardeñas a la brasa con mantequilla tostada de salsa xo cantonesa y aguachile de cerveza negra".

Pero incluso alguien como David Muñoz, que juega con una extensísima lista de productos e ingredientes, tiene también algún alimento en su lista negra.

Lo aparta en la servilleta

"Solo hay una cosa que no soporto: los pimientos verdes fritos. ¡No sé por qué! Me gustan los de Padrón... Pero con los otros, el pimiento verde italiano, no puedo. No me gustan, no sé. ¡Es por todo! Aunque si me lo tengo que comer, me lo como", asegura en la entrevista concedida a Play Gastro.

Pero mientras reflexiona acerca de la antipatía que siente por esta hortaliza, cae en la cuenta de una fobia aún peor: "El pimiento me lo puedo llegar a comer, pero lo que no soporto son las pasas. ¡De verdad! No puedo... Con el típico cocktail de frutos secos que te ponen en cualquier sitio, voy apartando las pasas en una servilleta", señala entre risas, también un poco avergonzado.

Alberto Chicote no soporta los huevos

Pero David Muñoz no es el único cocinero con manías gastronómicas. El popular chef Alberto Chicote, por ejemplo, ha confesado que aborrece los huevos.

Lo explicó en una entrevista concedida a la Cadena SER: los detesta desde su infancia siente una tremenda envidia cuando ve a la gente disfrutar de platos como el huevo frito con patatas, por ejemplo.

"Si ahora tuviera que pedir tres deseos, seguramente pediría lo mismo que vosotros en los dos primeros, pero el tercero sería que me gustasen los huevos", llegó a decir.

Alimentos que generan rechazo

El asco es tan caprichoso como el gusto. Más allá de alergias e intolerancias, hay quien no soporta la textura de una ostra, a quien le ofende el olor del hígado y gente jamás se metería un insecto en la boca. A veces por una experiencia traumática vivida en la infancia y a veces por una razón meramente cultural.

"Podemos sentir asco ante determinadas comidas por su olor, por su aspecto o por su sabor. Incluso puede pasar que algo tenga muy buena pinta y que lo que nos acabe dando asco sea su textura", señalaba la psicóloga Georgina Burgos en un reportaje sobre por qué nos dan asco ciertos alimentos.

"Pero también está el aprendizaje vicario: como a mi madre o a un amigo le da asco una determinada comida, a mí también. Y ante el menor estímulo, el sistema nervioso reacciona y nos alerta de que puede ser desagradable".