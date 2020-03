Qué hacer para que no se te pegue el arroz

El consultorio radiofónico de Martín Berasategui, que se emite todos los viernes entre las 11.30 y las 12.00 en el programa Hoy por hoy, sirve para resolver dudas culinarias de todo tipo: trucos, recetas, productos... Basta con dejar una nota de voz en el número de WhatsApp 638 31 34 66 para que el chef con más estrellas Michelin de España explique, por ejemplo, si es mejor preparar la bechamel con caldo o leche o cómo hacer un huevo con puntilla. En los últimos días han llegado preguntas muy interesantes de Laura, Juan y Mario Andrés.

Quiero cocinar como mi madre y aún no me he atrevido con la lasaña. ¿Algún consejo para que sea sana y quede rica?

La lasaña de toda la vida es muy sana, pero si la quieres aligerar tienes que aumentar los ingredientes vegetales y disminuir las grasas,los lácteos y los almidones, o sea que más tomate y menos bechamel, más verduras de todo tipo y menos carne y cuando hagas el sofrito prescinde de la mantequilla y ajusta el aceite de oliva.

Quiero saber por qué se me pega el arroz a la sartén. ¿Es problema del caldo, de la sartén o del arroz?. ¿Tengo que cambiar de sartén?

Se te pega porque cocinas con fuego muy agresivo y el caldo se evapora rápido con la lumbre a tope. Te recomiendo que cambies de sarten si está estropeada, que cocines con paciencia y dominando el fuego. Es importante estar siempre al lado del arroz para controlar el líquido para que nunca te falte.

Muchos restaurantes de alto nivel apuestan por la eliminación total o parcial de la carne en sus menús. ¿Apuestas por esa línea de trabajo? ¿Crees que es una buena actuación?

Mi paleta de sabores incluye todos los alimentos posibles, incluidas las carner. Cuando atiendo a alguien que prefiere no comerla pues me aplico para procurarle un momento estratosférico en esa mesa cocinándole con verduras, legumbres, hortalizas, setas,, cereales, pescados, o mariscos. Yo soy un cocinero en el mundo y trato de hacer felices a mis clientes incluidos los que tienen dietas particulares o problemas de de salud.e