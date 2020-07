En el programa de este domingo Jesús Soria ha tratado varios temas como la nueva sentencia sobre los gastos hipotecarios, hablamos de frutas en vasos, con nuestra compañera Mara Torres y mucho más.

Basulto y Casabona presentan el libro “Beber sin sed”

Los autores Julio Basulto y Carlos Casabona han presentado su nuevo libro “Beber sin sed” y nos han sacado de dudas sobre muchas cuestiones respecto a las bebidas que consumimos habitualmente. Por ejemplo, han destacado que debemos tener en cuenta que “todo lo que bebemos es importante” y han explicado que, ya que “el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con enfermedades”, es importante “evitarlas o consumirlas pocas veces al año”. Además, han advertido de los “peligros” que las bebidas energéticas tienen en los niños y han criticado que con los zumos detox porque no son tan milagrosos como la gente piensa.

¿Puede negarse un seguro a realizar una prueba que manda un especialista?

Un funcionario, Juanfran, nos ha contado hoy su problema con Asisa y Muface por unas pruebas que le pedía el especialista para garantizar éxito en una operación y que se negaban a pagarle. Al final ha contado que “ante su negativa, aboné los 2.200 euros de la prueba al tiempo que lo denunciaba, que me remitían a la Asociación Defensor del Paciente para saber alternativas para el caso”. Curiosamente, “unos días después de hablar con la presidenta, Carmen Flores, me comunicaron en la compañía que abonarían la prueba”. En el programa también ha estado Carlos Sardinero, abogado experto en temas sanitarios y abusos, que ha dicho que “la política de las compañías es muchas veces negar estas pruebas”. Y ha reconocido que “hay muchos usuarios que no reclaman y eso que ganan las compañías”.

“Los usuarios recuperarán los gastos hipotecarios”

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, ha explicado la nueva sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, TJUE, que ha dicho que “los consumidores tendrán derecho a recuperar los gastos de las hipotecas, gestora, notaría, registro y tasación. Que se preparen los bancos”.

Frutas en vasos… ¡y Mara Torres!

También hemos hablado con Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de los alimentos y experto en seguridad alimentaria sobre la moda de los vasos de fruta troceada, pelada, lista para consumir. “No es una buena opción”, ha dicho el colaborador del programa.

Mara Torres, la directora de El Faro, ha pasado nuestro test, y hemos sabido que a veces tiene la nevera “vacía completamente”, que compra ropa de marca, que pidió una vez la hoja de reclamaciones en un hotel y le salió bien…¡y mucho más!