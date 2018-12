Los vídeos que PornHub eliminó definitivamente y otras noticias que te interesaron en febrero

A lo largo de 2018 hemos conocido más acerca de la inteligencia artificial y de cómo puede ser utilizada para que un robot aprenda a escribir un libro por sí mismo o caminar libremente sin la ayuda de terceros. Todo ello a través del machine learning (traducido al castellano como aprendizaje automático), un campo mediante el que los investigadores de todo el mundo trabajan en técnicas que ayuden a los ordenadores a aprender nuevos conceptos.

De esta manera hemos sido testigos del primer anuncio de televisión desarrollado por una inteligencia artificial o de una red neuronal continuando la saga 'Canción de hielo y fuego'. Sin embargo, no todos han utilizado esta tecnología para hacer el bien. Un usuario de Reddit conocido como 'DeepFakes' aprovechó la inteligencia artificial para compartir vídeos porno falsos con caras de famosas con la comunidad. Una nueva tendencia que cautivó al lector de CadenaSER.com, que convirtió a la siguiente noticia como la más leída en el mes de febrero.

Desde que 'DeepFakes' comenzara a compartir vídeos pornográficos con el rostro de famosas como Scarlett Johansson, Maisie Williams, Taylor Swift, Aubrey Plaza o Gal Gadot, PornHub se llenó de este tipo de contenido. Por esa misma razón la compañía decidía prohibir todos aquellos vídeos porno falsos creados a partir de inteligencia artificial.

En declaraciones a Motherboard, un portavoz de la compañía explicó que PornHub no tolera ningún contenido no consensuado en la página web. A pesar de que se traten de rostros sobrepuestos sobre el de las actrices porno, pueden llegar a confundir al espectador gracias a su logrado resultado. Por esa misma razón, la plataforma decidió acabar con todo aquel contenido creado a través de esta tecnología: "No toleramos ningún contenido no consensual en el sitio y eliminamos todo dicho contenido tan pronto como nos enteramos".

Entre las noticias más populares de febrero destaca la inusual resolución judicial de una bronca por WhatsApp en la que un joven le mandó "a la mierda" a su pareja. Una frase, compuesta por cuatro palabras, que acabó con el hombre retenido en un calabozo durante siete horas y alejado cinco días de su hogar después de que el juez considerara que se trataba de un "delito leve de injurias y vejaciones en ámbito familiar".

¿Volverías a utilizar un secador de manos después de ver esta foto?

Con el objetivo de descubrir cómo actúan las bacterias en nuestro entorno, la joven estadounidense Nichole Ward decidió recoger, para su clase de microbiología, una muestra de las paredes interiores de un secador de manos de la marca Dyson. Una vez hecho esto, sometió la placa a unas condiciones favorables de calor y humedad durante dos días para comprobar cómo habían evolucionado. Este fue el resultado:

El pasado mes de febrero, las actrices Lydia Bosch y Elena Rivera acudían al programa 'Viva la vida' para promocionar el estreno de la serie 'La verdad'. Una entrevista que no pasaría a la historia del programa como una de las mejores realizadas por Toñi Moreno, sino por la contestación de Bosch al ser preguntada por su personaje.

La quinta noticia más popular de febrero tiene que ver con el actor y director de cine Eduardo Casanova. A pesar de no estar nominado en la pasada edición de los Goya, Casanova se convertiría en uno de los protagonistas de la gala gracias a su look. El joven actor llegaba la entrada del Madrid Marriott Auditorium Hotel con un look de Palomo Spain que destacaba por unos tacones con los que conquistó la alfombra roja. Así te lo contamos:

