El gran cambio en el etiquetado en las gasolineras y otras noticias que te interesaron en julio

Muchas fueron las personas que aprovecharon el pasado mes de julio para dar comienzo a las tan esperadas vacaciones de verano. Después de meses y meses de trabajo, la sociedad española comenzó a hacer las maletas y a viajar a sus respectivos destinos para disfrutar de ese merecido descanso que nos permite desconectar de nuestra vida laboral.

Una temporada en la que volvimos a prestar atención una vez más a las gasolineras, pero no por sus tradicionales subidas de precio. En esta ocasión, los lectores de CadenaSER.com se interesaron en el gran cambio del etiquetado de los distintos tipos de gasolina. Un cambio, promovido por la Unión Europea con el objetivo de unificar los tipos de combustible utilizados en los países de la unión, que tiene como objetivo caminar hacia energías menos contaminantes. Así es el nuevo etiquetado:

Retirados por riesgo cancerígeno medicamentos contra la hipertensión

La audiencia de CadenaSER.com también se interesó en la retirada de un centenar de medicamentos por riesgo cancerígeno. El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ordenó el pasado mes de julio la retirada de medicamentos que contienen el principio activo valsartán. Todo ello tras una investigación en la que detectaron "la aparición de una impureza probablemente carcinogénica".

Retirados por riesgo cancerígeno medicamentos contra la hipertensión Un centenar de medicamentos con el principio activo Valsartán están afectados, todo lotes de un fabricante chino

La respuesta de Leticia Dolera al ultimátum de Arturo Pérez-Reverte

El pasado mes de julio, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, encargaba a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la Constitución española a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres". Una decisión que llevó al escritor Arturo Pérez-Reverte a confesar que dejaría el organismo si la propuesta salía adelante. Tras este polémico tuit, la directora de cine Leticia Dolera respondió con un histórico "Bueno pues molt bé pues adiós", conquistando así las redes sociales.

Leticia Dolera responde al ultimátum de Arturo Pérez-Reverte con seis palabras que ya son un clásico La polémica en torno a la iniciativa de Carmen Calvo sobre el lenguaje inclusivo continúa generando debate en las redes sociales.

Cristina Pedroche publica los graves insultos recibidos por llevar este vestido en 'Zapeando'

"Puta zorra". "Buscona". "Guarra". "Se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención". "Y luego va de feminista". A finales de julio, la presentadora Cristina Pedroche mostró en Zapeando algunos de los insultos recibidos en su cuenta de Instagram por llevar un vestido en uno de sus últimos programas. Todo ello para recordar que las críticas no le afectan: "Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero". Esta fue la reacción de Pedroche:

Cristina Pedroche publica los graves insultos recibidos por llevar este vestido en 'Zapeando' La presentadora denuncia el machismo al que se enfrenta cada día: "Utilizaré mi posición para darles voz a todas"

Los planes de Casado

Después de ser investido como el nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado convocaba un Comité Ejecutivo Nacional con el objetivo de definir el nuevo rumbo del partido político. Para ello organizó una Convención ideológica y designó a los candidatos para los comicios de 2019. Muchas decisiones para revertir la situación de un Partido Popular herido tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Los planes de Casado Tras convertirse en el nuevo líder del PP, Pablo Casado convocó un Comité Ejecutivo Nacional, mediante el que activaba la maquinaria de su partido

Las noticias que más te interesaron mes a mes en Cadena SER

- Enero: La historia tras el féretro encontrado junto al Acueducto de Segovia

- Febrero: Los vídeos que PornHub eliminó definitivamente

- Marzo: La Guardia Civil encuentra el cadáver de Gabriel

- Abril: La desternillante aventura de un borracho en los Alpes

- Mayo: El niño que robo el protagonismo de Meghan Markle en su boda

- Junio: El estudiante que sacó los colores al sistema educativo

- Agosto: La turista que se quejaba de que había muchos españoles en Benidorm

- Septiembre: El histórico error que eliminó a una concursante en 'Ahora Caigo'

- Octubre: El fraude de las peluquerías 'low cost'

- Noviembre: La oferta a la que nunca tienes que responder si estás en casa

- Diciembre: La vida de una familia un año después de que le tocaran 7 décimos del Gordo