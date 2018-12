La oferta a la que nunca tienes que responder si estás en casa y otros temas que te interesaron en noviembre

No abras la puerta de tu casa si no estás completamente seguro de quién se encuentra al otro lado de la misma. A través de las redes sociales, la Policía Nacional advertía a sus seguidores sobre la última estafa relacionada con el sistema puerta a puerta. Después de alertar sobre falsos revisores de gas y luz, el cuerpo de policía ponía el foco sobre los falsos trabajadores de compañías eléctricas.

Para ello, la Policía recreaba una situación que se repite a diario en un gran número de hogares de España. Una escena en la que una familia recibe una llamada a su hogar de un supuesto trabajador de compañía eléctrica que viene con una oferta de luz y gas bajo el brazo. Todo ello para informar de que esta práctica está completamente prohibida. Tras la modificación de la ley el pasado mes de octubre, nadie puede realizar este tipo de ofertas. Por esa misma razón, si alguien llama diciendo que tiene una oferta para ti, nunca abras.

La mejor investigadora en cáncer lanza un aviso urgente: "Puede ser dramático si no nos damos prisa"

El pasado mes de noviembre, la investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante Ángela Nieto recibía el galardón que le acredita como la mejor investigadora española en cáncer.

Tras reconocer que estaba "muy contenta" por haber logrado dicha distinción, Nieto aprovechó para mostrar su preocupación por la fuga de cerebros a terceros países ante la falta de empleo en España. Por esa misma razón, la investigadora pidió actuar cuanto antes para traer a los grandes talentos de vuelta: "Si no nos damos prisa estaremos a punto de perder toda una generación de científicos y eso es dramático".

Manu Carreño: "Me da que el siguiente es Sergio Ramos"

La tercera noticia más popular del pasado mes de noviembre está relacionada con el mundo del deporte. Concretamente con el comentario de Manu Carreño sobre la situación de Sergio Ramos en el Real Madrid.

Después de que el central de Camas recibiera varios pitos tras vencer al Valladolid en un partido gris, Carreño opinó que Ramos sería la próxima leyenda del Real Madrid que saldrá "a escobazos" de la casa blanca: "Me da que el siguiente que sale a escobazos, por la puerta de atrás y con la mano en la cabeza es Ramos. No sé por qué me da. Ojalá me equivoque".

El chiste de Joaquín tras vencer en el Camp Nou

El Betis completaba el pasado mes de noviembre uno de los mejores partidos de su historia reciente después de ganar por 3 goles a 4 al FC Barcelona en el Camp Nou. Para celebrarlo, Joaquín no dudó en compartir con sus seguidores uno de sus ya clásicos chistes.

A su llegada a Sevilla procedente de Barcelona, el veterano jugador contó un chiste en el aeropuerto mediante el que conquistaba una vez más a la redes sociales. En esta ocasión, uno sobre peluqueros: "Dice Antonia, ¿de dónde vienes? -De la peluquería. - Estaba cerrada, ¿no?".

La otra cara del 'Black Friday': la fotografía en un Primark que indigna a las redes

Con el paso de los años, el Black Friday se ha convertido en la gran fiesta del comercio electrónico. Un día, en el que predominan los grandes descuentos, que es muy beneficioso para las compañías pero que puede llegar a ser caótico para los empleados de las mismas, tal y como demuestra una imagen que indignaba a miles de usuarios el pasado mes de noviembre.

En ella se pueden ver montones de ropa apilada sobre los estantes e incluso tirada por el suelo en el Primark de Murcia. Tras esta bochornosa imagen, muchas fueron las personas que pidieron educación y respeto para la gente que trabaja en este tipo de establecimientos: "Tengo una amiga que trabaja en Primark Murcia y me manda esta foto de ahora mismo. Guardemos un minuto de silencio por la educación, el respeto y el saber estar de la gente".

