El protagonista por sorpresa en la boda real y otros temas que te interesaron en mayo

La moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool y la boda entre el Príncipe Harry y Meghan Markle fueron algunos de los eventos más destacados del pasado mes de mayo. Eventos, de gran trascendencia a nivel mundial, que se convirtieron en los más populares para los lectores de CadenaSER.com.

Según revelan las herramientas de medición empleadas para llevar a cabo este artículo, la noticia más popular del quinto mes del año gira en torno al esperado enlace nupcial en el seno de la corona británica. Sin embargo, no está relacionada con la ceremonia, el banquete o el look empleado por los protagonistas, sino con un niño que se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a su espontaneidad.

La teoría viral del porqué de los garrafales fallos de Karius

A la historia del niño que se convirtió en el protagonista de la boda real le sigue una teoría viral que surgió tras la final de la Champions League. El pasado mes de mayo, el Real Madrid se imponía al Liverpool por tres goles a uno para hacerse con una nueva edición de la Champions League. La cuarta en los últimos cinco años.

Todo ello en un encuentro marcado por la lesión de Salah y los errores garrafales del portero visitante, Loris Karius, quien puso la victoria en bandeja del equipo de Zinedine Zidane debido a varias decisiones difíciles de comprender. Por esa misma razón, muchas fueron las personas que buscaron una solución lógica para explicar la actuación del cancerbero durante la final... siendo la que vas a ver a continuación la más comentada.

La multa más bestia de la historia

El tercer lugar de esta lista es para un conductor belga que alcanzó los 696 kilómetros por hora con su vehículo en una vía limitada a 60 km/h. A pesar de que el Opel Astra más potente se comercializa con un motor que alcanza los 200 CV de potencia, el del protagonista superó con facilidad la marca del coche más rápido del mundo (un Koenigsegg Agera RS que alcanzó los 444,6 km/h). Todo ello gracias a un error de codificación que convirtió a un Opel Astra en el vehículo más rápido sobre la faz de la Tierra. Descubre a continuación la historia tras la multa más bestia de los últimos tiempos.

Risto revela su verdadero nombre

Después de más de una década al otro lado del televisor, el presentador Risto Mejide daba a conocer su verdadero nombre durante su entrevista a Quique San Francisco. Aunque muchos pensaban que el nombre de Risto venía de Evaristo o Cristóbal, el presentador reconoció que anteriormente se llamaba Ricardo: "De pequeño me empezaron a llamar Risto hasta que me lo cambié. Antes, me llamaba Ricardo".

Las nuevas funciones de WhatsApp

Durante el pasado mes de mayo también nos interesamos por la tecnología. Concretamente por WhatsApp y sus nuevas funciones. Por aquel entonces, la compañía anunciaba nuevas características para su plataforma de mensajería instantánea: desde más poder para el administrador de los grupos hasta inmunidad para los creadores de los mismos. Estas fueron las más relevantes:

