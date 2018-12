La turista que se quejaba de que había muchos españoles en Benidorm y otras noticias populares de agosto

España es, a día de hoy, el segundo país más visitado del mundo. Según un estudio elaborado en base a las estadísticas que aportan las encuestas FRONTUR y EGATUR del Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestro país recibió a lo largo de 2017 a más de 82 millones de turistas, superando por primera vez en número a Estados Unidos.

Mientras que algunos llegan a nuestro país para visitar los monumentos más representativos de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao, otros deciden venir a España para disfrutar de sus playas y su buen tiempo. Es el caso de una turista británica conocida como Freda Jackson, quien decidió viajar a Benidorm como destino turístico el pasado mes de abril. Sin embargo, se encontró con un factor que no esperaba: en Benidorm hay muchos españoles.

Después de manifestar que los españoles deberían irse a "otro lugar" en sus vacaciones, la turista decidió escribir una carta a la compañía de viajes Thomas Cook. En esta carta, Jackson reclamó a la empresa el reembolso íntegro de su viaje ya que el hotel al que viajó "estaba lleno de turistas españoles". Unos turistas que le arruinaron sus vacaciones con sus groserías: "Fue un desastre de principio a fin".

Así se siente un inspector de trabajo: "Nunca había visto tanta mezquindad"

Diez años después del inicio de la crisis financiera, el panorama de precariedad laboral es cada vez más preocupante. Así lo relata el portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, Fermín Yébenes, quien denunciaba el pasado mes de agosto los abusos hacia los trabajadores: "Nunca he visto lo que he estado viendo en estos últimos años. Jamás. La mezquindad que hay en algunos sectores de la actividad me sorprende día a día".

Así se siente un inspector de trabajo: "Nunca había visto tanta mezquindad" Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, explica el terrible panorama de precariedad con el que se topa en su día a día

Se desploma parte del suelo donde se celebraba el festival O Marisquiño

El pasado mes de agosto, Vigo celebraba el festival O Marisquiño. Un evento de cultura urbana y deportes extremos, en el que miles de personas salen a la calle a celebrar una fiesta cada vez más multitudinaria. Cuando el artista de Hip hop Rels B iba a poner el broche de oro a la última edición de este festival, el suelo del paseo de madera cedió desplomándose y haciendo que varias decenas de jóvenes cayeran al mar. Según recogía la Consejería de Sanidad, hasta 467 personas tuvieron que acudir a los distintos centros hospitalarios de la ciudad.

Se desploma parte del suelo donde se celebraba el festival O Marisquiño En total fueron atendidas 467 personas tras el desplome en el paseo marítimo de Vigo

La guardia civil avisa: por qué nunca deberías enseñar tu DNI

A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Civil pidió a sus seguidores el pasado mes de agosto que no subieran fotos de su Documento Nacional de Identidad a sus redes sociales. Todo ello para evitar que terceras personas se lucren con dicha información. Según cuenta la Guardia Civil, los cibercriminales pueden usar estos datos para registrarse en casas de apuestas, abrir cuentas bancarias, pedir créditos o incluso hacer compras.

La guardia civil avisa: por qué nunca deberías enseñar tu DNI Las autoridades advierten de los peligros que conlleva compartir fotos de la documentación en redes sociales

El Gobierno descarta aplicar de momento el 155 en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez decidía el pasado mes de agosto no iniciar los trámites para reactivar el control estatal de la Generalitat de Cataluña. A pesar de que partidos como Ciudadanos y el PP exigieron al Gobierno que actuara, fuentes de la Moncloa aseguraron a la Cadena SER que no había "hechos jurídicos" lo suficientemente graves como para que se reactive el procedimiento de aplicar el artículo 155 de la Constitución española.

El Gobierno descarta aplicar de momento el 155 en Cataluña Fuentes de la Moncloa aseguran a la Cadena SER que no hay "hecho jurídicos" de peso para aplicarlo

Las noticias que más te interesaron mes a mes en Cadena SER

- Enero: La historia tras el féretro encontrado junto al Acueducto de Segovia

- Febrero: Los vídeos que PornHub eliminó definitivamente

- Marzo: La Guardia Civil encuentra el cadáver de Gabriel

- Abril: La desternillante aventura de un borracho en los Alpes

- Mayo: El niño que robo el protagonismo de Meghan Markle en su boda

- Junio: El estudiante que sacó los colores al sistema educativo

- Julio: Se acabó buscar Gasolina 95, Diesel o 98

- Septiembre: El histórico error que eliminó a una concursante en 'Ahora Caigo'

- Octubre: El fraude de las peluquerías 'low cost'

- Noviembre: La oferta a la que nunca tienes que responder si estás en casa

- Diciembre: La vida de una familia un año después de que le tocaran 7 décimos del Gordo