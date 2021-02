¿Son el jamón ibérico y el aceite de oliva saludables? Batalla por la nota del semáforo nutricional Nutriscore

En dos meses España estrenará el semáforo Nutriscore, un sistema de etiquetado nutricional basado en colores con los que se clasifica a los alimentos en función de sus aportes nutricionales: son 5 letras y 5 colores, en el que la A (de color verde oscuro) es la mejor opción y la E (roja), la peor; en medio quedan las letras B, C y D. Este semáforo, que los productos incorporarán de manera voluntaria en su etiquetado, simplificará elegir la opción más saludable entre los productos del supermercado, pero también han complicado la vida a algunos productos tan tradicionales en España como el aceite de oliva y el jamón y otros productos ibéricos.

Los productos ibéricos se defienden

El semáforo Nutriscore da una mala nota al jamón ibérico; lo sitúa en la zona roja como producto poco saludable y desde el sector que lo produce buscan que se revise esa catalogación de los productos Ibéricos curados. Para ello aportan estudios como el de 'Impacto vascular del consumo de jamones ibéricos', realizado en la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal. Señalan que en esa investigación se han analizado más de 160 muestras de productos ibéricos aportados por diversos operadores nacionales representativos del sector; desde carnes ibéricas (lomo, solomillo, secreto, presa y pluma) a productos curados (jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico), procedentes de animales alimentados con bellota y cebo.

Concretamente, entre los resultados nutricionales obtenidos, destaca el alto contenido en proteínas y vitaminas (B1 y B12) de todos los ibéricos analizados, carnes y curados de bellota y cebo, o el bajo contenido en sodio de las carnes ibéricas, tanto de bellota como de cebo. El jamón ibérico, también de ambas categorías, destaca por ser fuente de minerales (potasio, fósforo, selenio o zinc) y vitaminas (B2, B3 y B6). Los productores argumentan que estas propiedades contribuyen al correcto funcionamiento del sistema nervioso y del corazón, favorecen el metabolismo energético, la formación de los glóbulos rojos, el funcionamiento del sistema inmune y, además, reduce el cansancio y la fatiga.

El aceite de oliva cuenta con el apoyo del Gobierno

En otro nivel está le pelea del sector aceitero español. El semáforo nutricional da al aceite de oliva una letra C, en la mitad entre lo sano y lo no recomendable, pero el Gobierno español ya ha propuesto sacarlo de la lista de productos que utilicen este etiquetado Nutriscore. El Ejecutivo español considera que la calificación "no refleja sus beneficios nutricionales", una decisión que, por descontado, cuenta con el apoyo unánime del sector olivarero.

Según el Ministerio de Consumo, al frente del cual está Alberto Garzón, la decisión de España de "sacar" el aceite de oliva "ha sido recibida positivamente por el resto de países" que están implementando el sistema, y ya se ha planteado a los "órganos de gobierno de Nutriscore" -cuya patente es francesa-.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacióna, Luis Planas, ha afirmado este lunes que sólo dará su apoyo a implementar el modelo de etiquetado Nutriscore en España si trata "justamente" a los productos clave de la dieta mediterránea. Planas ha expresado su "preocupación" por las notas que otorga este sistema de etiquetado a alimentos como el aceite de oliva o los embutidos ibéricos.

La patronal de industriales y envasadores de aceite Anierac, la interprofesional del aceite de oliva, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, las Cooperativas y la Junta de Andalucía han apoyado el anuncio de Consumo.

La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha valorado desde Balanegra (Almería), el anuncio del Gobierno y ha apuntado que decir que el aceite de oliva es "sólo una grasa vegetal es un fraude al consumidor".

El director general de la patronal de industriales y envasadores de aceite (Anierac), Primitivo Fernández, ha reconocido, en declaraciones a Efeagro, que había preocupación por la calificación que Nutriscore concede al aceite de oliva Una nota que los responsables de las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-Alimentarias han calificado de injusta y perjudicial, en declaraciones a Efeagro, en las que han reivindicado una revisión de algoritmo de Nutriscore.

En la misma línea, la Interprofesional del aceite de oliva español el anuncio muestra la intención del Gobierno de "trabajar en la modificación del algoritmo" para que el sistema de etiquetado frontal que finalmente se adopte a escala europea "refleje correctamente los beneficios saludables de los aceites de oliva".