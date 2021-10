El danés Noma vuelve a ser elegido por '50 Best' como el mejor restaurante del mundo

Tras un año de parón motivado por la pandemia de COVID, la lista 50 Best de los mejores restaurantes del mundo ha vuelto a celebrarse este martes en Amberes (Bélgica) y lo ha hecho, además, sin que sus asistentes llevasen mascarilla. Un gesto con el que la organización ha querido transmitir confianza e incitar a volver a viajar para disfrutar de la mejor cocina. Al fin y al cabo, esa es, por encima de cualquier puesto en la lista, el éxito que todo el sector anhela.

En esta ocasión, 50 Best ha vuelto a distinguir al restaurante Noma (Copenhague, Dinamarca) como el mejor del mundo (ya lo fue en 2010, 2011, 2012 y 2014), seguido en el número 2 de otro restaurante danés: el Geranium, también de Copenhague. La cocina nórdica, por lo tanto, es la que marca la pauta, según 50 Best.

En la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, de todo modos, figuran también seis restaurantes españoles: en el número 3, Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia); en el número 5, Disfrutar (Barcelona); en el número 14, Mugaritz (Errenteria); en el número 16, Elkano (Getaria, Guipúzcoa); en el número 20, Diverxo (Madrid); y en el número 49, Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia).

"¡Gracias a todos... y adiós!"

"Tengo una sensación agridulce porque estar aquí es una alegría y una despedida al mismo tiempo", ha dicho el chef René Redzepi desde el escenario. "Todos los que están aquí forman parte del éxito de Noma. ¡Gracias a todos... y adiós!".

La organización de 50 Best decidió hace unos años que todos los restaurantes que llegaran al número 1 dejarían de competir en futuras ediciones, pero Noma ha sido la excepción porque, tras un periodo cerrado, su reapertura fue considerada como la de un restaurante completamente nuevo.

50 Best ya no es la única lista

Pero la británica 50 Best, pionera en los rankings de alta cocina y alternativa a la influyente Guía Michelin, ha visto como en los últimos años aparecían otras listas que también eligen a los mejores restaurantes del mundo, con otro criterio. Además del ranking anual de TripAdvisor, en Francia se organiza La Liste. Y David Muñoz (Diverxo), fue elegido hace unas semanas como el número 1 por The Best Chef.

El Asador Etxebarri del chef Víctor Arguinzoniz, además, se ha llevado el premio al mejor restaurante del mundo según los cocineros.