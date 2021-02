"No es la mejor del mundo pero...": Cristina Pedroche comparte el resultado de su receta de tortilla

Cristina Pedroche tiene referencias culinarias de sobra para elaborar suculentos platos y recetas, y este viernes ha decidido apostar por uno que siempre funciona: la tortilla. La presentadora de televisión ha compartido el resultado de una tortilla de dos huevos con comentarios críticos pero constructivos hacia su trabajo: "Vale, no es la mejor tortilla del mundo, pero esto ya parece una tortilla... me ha quedado bastante blanquita". La colaboradora de televisión ha acompañado su tortilla con unas tostadas, un plato sano para comenzar el día.

Lo de Cristina pedroche con las tortillas viene de lejos. Hace pocas semanas en el programa Zapeando, en el que es copresentadora, contaba cuál era su truco siendo una niña para no comerse la tortilla francesa: "Yo me dormía con el trozo de tortilla francesa. Me acostaba con ella en el hueco de la boca y me lavaba los dientes y todo con la tortilla dentro".

Confundir una "Spanish Tortilla" con una "Tortilla Española", pase, pero comerla tal vez atente contra la salud😂

Atenderemos tus denuncias🚔 pic.twitter.com/0Pm79MK7Il — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 6, 2017

Ya en 2017 la presentadora se indignó por la receta que circulaba por Twitter de una "spanish tortilla" en la que se usaba chorizo y leche, entre otros ingredientes. Entonces, también en Zapeando, dio una lección de cómo hacer una buena tortilla de patata, aunque los otros colaboradores del programa criticaron que la patata estaba algo cruda.

Otras tortillas, con y sin patatas... con y sin cebolla

Sin duda Cristina Pedroche siguió para su tortilla francesa los consejos de su marido, el chef Dabiz Muñoz, que también compartió con sus seguidores en las redes sociales el truco definitivo para lograr una sofisticada tortilla francesa con un interior jugoso.

El alma mater de DiverXo no es el único que invierte tiempo en esta cocina sencilla. El chef vasco Karlos Arguiñano también aportó algunos trucos relacionados con el batido que puedes consultar aquí.

