Un queso de Jaén, elegido como el mejor del mundo en los World Cheese Awards

Olavidia, de la quesería Quesos y Besos de Guarromán (Jaén) se ha llevado el premio al mejor queso del mundo en el certamen internacional World Cheese Awards (WCA) 2021 que se ha celebrado este miércoles en Oviedo.

Este queso de cabra ha sido escogido entre los 16 finalistas de un total de más de 4.000 variedades procedentes de 48 países de los cinco continentes y posteriormente ha sido distinguido por los jueces como el mejor.

"Es un queso de cabra muy delicado, nada que ver con los de su familia", asegura el chef jienense Pedro Sánchez, del restaurante Bagá, distinguido con una estrella Michelin. "A mí me gustan mucho los quesos que no pierden ese matiz láctico diciéndonos de dónde proviene el queso, de la leche. Con matices ácidos, dulces y elegantes. Con carácter pero agradable y muy untuoso. ¡Una gozada!".

Un queso baratísimo

El experto en quesos Aitor Vega, que tiene un puesto especializado en el mercado La Felguera de Langreo (Asturias), también conoce Olavidia desde hace años: "¡Es un quesazo! Silvia y Paco lo elaboran todo con leche de su propia ganadería. Utilizan leche pasteurizada en formato cuadrado y con una capa de ceniza vegetal en el centro, como hacen algunos quesos franceses, lo cual hace que el resultado, visualmente, también sea muy atractivo".

Una pieza de 300 gramos de Olavidia cuesta 9,65 en la web de la quesería, por lo que el precio ronda los 30 euros/kilo. Pero el problema va a ser encontrarlo. "¡Es baratísimo!", dice Vega. "El americano que ganó el año pasado llegó a venderse por más de 100 euros/kilo, y era de leche de vaca".

El experto en quesos asturiano, que también distribuye y organiza catas a través de la web 250 gramos de queso, asegura por teléfono en menos de una hora ya ha agotado todas las piezas que tenía en su stock y que, aunque ya ha hecho otro pedido, es probable que lo tenga "agotado todo el año".

No ha sido una sorpresa

"No me ha sorprendido que ganara", dice Vega. "Hace unos años ya ganó el mejor premio al mejor queso en el Salón del Gourmet de Madrid. Cuidan mucho la calidad del producto. ¡Es espectacular! Un queso para disfrutarlo solo, con una pasta blanda de coagulación láctica supecremosa y que viene en una caja de madera. De hecho, todo el mundo conoce Guarromán por el aceite o por la salida de la autopista, pero cuando prueban Olavidia ya no se les olvida nunca más".

El triunfo de Olavidia supone un hito en la historia del queso español. Es bastante habitual que haya algún representante nacional en las finales, pero son muy pocos los elegidos que llegan al número 1. El queso Gran Reserva de Dehesa de los Llanos (Albacete), por ejemplo, lo logró en 2012.

"Cuando empecé con este queso no lo conocía nadie. Estoy emocionado. Es como si lo hubiéramos ganado nosotros. Como si un hijo hubiese acabado la carrera", asegura Vega por teléfono". Una sensación similar a la que asegura tener el chef Pedro Sánchez: "¡Estoy superfeliz! ¡Parece que me han dado el premio a mí!".

A lo largo de la jornada 250 jueces repartidos en 85 mesas han evaluado los quesos atendiendo a baremos como la forma, el olor, el tacto, el sabor, la presentación o la dificultad de elaboración. Muchos de ellos obtienen algún tipo de reconocimiento: medallas de bronce, de plata, de oro... Pero solo uno es elegido como el mejor del mundo y, en esta ocasión, ha sido uno de Jaén.