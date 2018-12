El año que empezó a cambiar el Cercanías

Pues sí, ya han pasado 365 días. Se nos ha ido el 2018 y ha dejado cientos de noticias, de informaciones, de protagonistas y muchas, muchas horas de radio. Así que vamos a echar la vista atrás para repasar algunos de los sonidos que han marcado el año que despedimos.

Quizá entre todo lo que les hemos contado destaca un asunto por encima de los demás: los trenes de Cercanías. Los retrasos e incidencias en las líneas del sur de Madrid, C-3, C-4 y C-5, han sido constantes, pero nos han dicho que hay luz al final del túnel y se llama Plan de Cercanías. Un plan que ha dejado más dudas que certezas: fue presentado primero por el gobierno del PP, pero luego la moción de censura en el Congreso de los Diputados hizo que el PSOE tomara las riendas del país pero sin aclarar qué pasaría con ese plan. En estos micrófonos el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Javier Izquierdo, anunciaba que mantendrían la inversión.

Luego el Ejecutivo matizó que iban a adelantar presupuesto e incluso que podrían revisar el plan en el futuro. El vicepresidente madrileño Pedro Rollán, también en SER Madrid Sur, criticaba las imprecisiones, mientras los alcaldes de la zona, especialmente los de la C-3, se mostraban satisfechos aunque vigilantes con las medidas anunciadas, como el apeadero en La Tenería de Pinto, las reformas en estaciones como Ciempozuelos o Getafe o el aumento de las frecuencias de trenes.

Si nos bajamos del tren, la movilidad también ha sido protagonista en el sur de Madrid. No sólo por las restricciones al tráfico en Madrid capital que también han afectado a los vecinos de toda la región, buscando una menor contaminación pero enfadando a no pocos conductores. También por las obras bajo tierra para solucionar los graves problemas del Metrosur que mantuvieron cerrada la mitad del suburbano, Leganés, Alcorcón y Getafe, en agosto y, especialmente por los perjuicios que causó a miles de trabajadores y estudiantes, en el mes de septiembre y hasta mediados de octubre.

El acuerdo entre sindicatos y Coca Cola ponía fin a cinco años de lucha / CCOO

El empleo también ha sido otro de los clásicos mes a mes para conocer la evolución del paro, que desciende pero a costa de peores contratos y más temporalidad. En el ámbito sindical hemos contado en el último arreón del año una de cal y otra de arena: el acuerdo definitivo en Coca Cola Fuenlabrada para cerrar un conflicto que duraba cinco años pero también para cerrar la planta del sur de Madrid a cambio de muy buenas condiciones para los trabajadores; pero también el cierre de la fábrica de Tapón Corona, ahora Tapon Spain, en Leganés tras casi 60 años de historia.

El drama del paro ha ido siempre muy ligado a otro de los dramas que desde hace mucho tiempo sufrimos con intensidad en el sur de Madrid: el de los desahucios. La labor de las plataformas ciudadanas ha frenado infinidad de lanzamientos ayudados por el trabajo de un comité de la ONU que pide paralizarlos si no hay alternativa. Pero no todos han podido cancelarse. Uno de los peores días fue el 18 de octubre, cuando dos desalojos coincidían en el tiempo, uno en Fuenlabrada y otro en Parla.

En los juzgados se pelean los desahucios y en los juzgados hemos estado para contar casos sonados. Y no solo de la Púnica, del que hemos contado detalles nuevos pero que no ha aportados grandes novedades judiciales. Como sí ocurrió en otra macrooperación, la de Emperador, que se originó en el Cobo Calleja de Fuenlabrada y que salpicó a un concejal de gobierno que, tras dimitir y mucho pelear estos años, consiguió que la Justicia admitiera que no había ninguna prueba contra él. Pero también hemos contado malas noticias, como la detención de dos menores también en Fuenlabrada por agresión sexual a otra menor o la agresión a una pareja de homosexuales en la misma ciudad.

Aunque el horror llegaba a un grado sumo en Getafe en marzo, cuando un padre mataba a sus dos hijos, uno de ellos con parálisis cerebral, incendiaba su casa y después se suicidaba. Un suceso que consternó la vida en la ciudad.

En el plano judicial una de las noticias más sonadas, por su repercusión posterior, ha sido la investigación por las presuntas irregularidades en los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, con campus en Fuenlabrada, y que desgastaron a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid hasta forzar su dimisión y su sustitución por Ángel Garrido, nuevo líder regional.

Javier Ayala se ha convertido en 2018 en nuevo alcalde de Fuenlabrada / Ayuntamiento de Fuenlabrada

Pero si de salidas y llegadas hablamos, ya desde principios de año conocíamos al nuevo obispo de la Diócesis de Getafe, de todo el sur de Madrid, Ginés García Beltán, que concedía su primera entrevista en estos micrófonos. Pero también en ese mes de enero despedíamos al alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, para recibir a su sucesor, Javier Ayala.

Por cierto que en el plano político con la vista puesta en 2019 hemos vivido la elección de candidatos socialistas, sin sorpresas salvo en Parla, donde sí hubo primarias y Ramón Jurado salió ganador. Uno de esos candidatos va a ser el regidor de Valdemoro, Serafín Faraldos, responsable de uno de los anuncios más relevantes desde el punto de vista educativo: su municipio tendrá campus universitario de la Complutense. Aunque en el plano educativo los protagonistas han vuelto a ser los retrasos en las obras de multitud de colegios, la falta de espacio y, especialmente, la peligrosa presencia de amianto que poco a poco será retirado. Y si de posibles contaminaciones hablamos, los vertidos nucleares casi secretos a la vega del Jarama también han copado parte de nuestra programación.

Y de servicios públicos hemos hablado y no siempre para bien. Uno de los más sensibles, y el que se lleva la mayor parte de la tarta presupuestaria municipal, es el de recogida de basuras. Y este año han coincidido varias revisiones: Valdemoro no renovará con FCC y tendrá nueva concesión, Pinto sigue apretado a Valoriza por sus incontables incumplimientos del contrato y Ciempozuelos cambió en febrero a FCC pero no ha salido del todo bien porque ha desembocado en el anuncio de huelga de este mismo mes.

Con los deportes vamos a cerrar la puerta de este resumen. El sur de Madrid sigue siendo referencia absoluta gracias a miles de deportistas de base y a un buen puñado de campeones en multitud de disciplinas, pero nada se puede comparar a la repercusión de tres clubes en dos de las mejores ligas del mundo: Leganés y Getafe en fútbol y Montakit Fuenlabrada en baloncesto. Los tres sellando permanencias, más o menos holgadas, con machadas como la eliminación de la Copa del Rey del Real Madrid a manos del equipo pepinero, pero sobre todo con mucho baile en los banquillos. Bordalás en Getafe sigue siendo su referencia, pero Leganés despedía a Asier Garitano tras cinco años gloriosos para dar la bienvenida a Mauricio Pellegrino, mientras Fuenlabrada decía adiós a Néstor ‘Che’ García para meses después volver a abrirle las puertas.

En definitiva, han pasado muchas cosas en en estos 365 días. Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Parla, Valdemoro y Pinto han sido protagonistas constantes de la actualidad, pero también Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Humanes o Griñón, sin olvidar a Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada o Casarrubuelos. Y siempre los micrófonos de la Cadena SER han estado ahí para registrar los sonidos de un año de noticias.