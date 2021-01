Lo más leído en la web de Radio Club Tenerife durante el año 2020

ENERO

El año 2020 comenzó con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y con el acuerdo de Unidas Podemos lo que originaba, por primera vez en la historia de la democracia, de un gobierno de coalición. Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, anunciaba que rompía la disciplina de voto de su partido.

FEBRERO

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha informado de que se ha activado el protocolo establecido por coronavirus tras confirmar que un ciudadano italiano ha dado un primer positivo en las pruebas por coronavirus realizadas esta tarde en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. El ciudadano italiano procede de Lombardía, la región de Italia en la que se han localizado más casos del Covid-19.

MARZO

"Pronto nos tocamos, pronto, muy pronto quedamos... Y muy pronto diremos que juntos aquello pasamos". Es parte de la emotiva letra que la murga Los Bambones subía este jueves a sus perfiles en las redes sociales y que se hacía viral en apenas unos minutos. El secreto es la profundidad de la canción y que evoca aquellos momentos que hemos perdido: el de cantar los goles de nuestro equipo, tomar un 'leche y leche' en el bar' o salir a la avenida a hacer deporte. "Pronto subirás esas montañas, pronto habrá una caña junto al mar", continúa la mágica letra, que también tiene gotas de ironía y humor, al estilo bambón.

ABRIL

El decreto de alarma anunciado por el Gobierno central, el pasado 14 de marzo, y por el que los ciudadanos han tenido que estar confinados, está teniendo un efecto "positivo" en el Medio Ambiente. Según ha reconocido en la Cadena SER de Canarias el catedrático de Biología de la Universidad de La Laguna (ULL), Wolfredo Wilpret, "estamos respirando un aire muy puro", sobre todo, porque la contaminación ha caído considerablemente.

MAYO

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife regulará al acceso a las cinco playas de la capital (Las Teresitas, Las Gaviotas, Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas) en caso de que, a partir del lunes 25 de mayo, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma accedan a la Fase 2 de la desescalada y se unan a La Graciosa, La Gomera y El Hierro que llevan en esta fase desde hace una semana.

JUNIO

El Reino Unido no ha cambiado de momento sus restricciones de cada a las vacaciones de verano. Hasta final de este mes, al menos, la orden es de realizar solo viajes indispensables al extranjero. A partir del lunes, además, entra en vigor la cuarentena por la que toda persona que ingrese en el país deberá permanece después catorce días aislado. Esto ha provocado las protestas de las líneas aéreas y del sector turístico.

JULIO

Agentes de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han levantado 16 actas de infracción a un grupo de jóvenes que estaban haciendo botellón. Los hechos ocurrieron junto al Cementerio de San Rafael y San Roque, una zona próxima al Mercado Nuestra Señora de África que la Policía Local vigila habitualmente.

AGOSTO

Marta y Laia (nombres ficticios) son dos amigas de 49 años, de Barcelona, que en febrero decidieron hacer un viaje a Canarias, concretamente a La Graciosa. Una de las dos, Marta, fue el primer caso positivo por Covid-19 en la isla. Desde entonces las dos han estado aisladas en un apartahotel de Lanzarote en el que aseguran que no existen unas condiciones salubres, sin ningún contacto y sin presencia de personal sanitario: "No tenemos termómetro, ni yo ni mi compañera, y no podemos tener autocontrol de todo esto. Yo no sé si un día puedo amanecer con fiebre", explica Laia.

SEPTIEMBRE

En Venus existen evidencias de la presencia de un gas que podría explicarse por la presencia de microorganismos. Es una posibilidad más que se suma al abanico de explicaciones que deberán analizarse durante trabajos científicos futuros. La mayor parte de los periodistas especializados en ciencia llevaban semanas trabajando en el artículo científico (paper) que iba a ser publicado por la revista Nature Astronomy para poder profundizar y analizar los detalles antes de que fueran anunciados en una rueda de prensa el lunes. El comunicador Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, decidió dar los detalles de esa información en una edición de su programa. El presentador asegura que desconocía que la información se había pasado a los periodistas bajo el compromiso de mantener el embargo.

OCTUBRE

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este jueves de que tras repetir el estudio de las pruebas realizadas el pasado 13 de octubre, con un resultado inicial de 60 positivos por covid-19, se ha determinado que la cifra es de 1 y que 59 eran pruebas erróneas.

NOVIEMBRE

Casi 24 horas después de que llegaran, al Puerto de Santa Cruz de Tenerife, cerca de 200 personas migrantes procedentes de Gran Canaria y con la intención de coger un barco con destino a Huelva -tal como hiciera un grupo de compatriotas la semana pasada y aferrándose a esa posibilidad- una veintena de ellos que, no quisieron trasladarse anoche al sur de la isla, se dirigieron esta mañana hacia la sede de Cruz Roja en la capital tinerfeña.

DICIEMBRE

El pico de El Teide es el punto más alto de España, con 3.718 metros. Sus laderas son muy codiciadas por los aficionados a la astro fotografía por la limpieza de los cielos y la claridad para capturar imponentes instantáneas del Universo. Jacinto Hernández ha inmortalizado el encuentro entre los dos gigantes planetarios, Júpiter y Saturno, desde las Cañadas de El Teide.