Liverpool - Real Madrid, en directo: sigue la final de la Champions League en vivo

Madrid

Este sábado, en París, Liverpool y Real Madrid disputan la final de la Champions League. Cuatro años después, dos de los clubes más laureados de Europa reeditan final de la máxima competición europea. Se vieron las caras en 2018. Aquel año, dos fallos del guardameta alemán Loris Karius y el galés Gareth Bale fueron los grandes protagonistas de la cita. El Real Madrid, entrenado en aquel año por Zinedine Zidane, levantó la decimotercera en Kiev. Ahora, los reds buscan la revancha. Ambos equipos, muy cambiados desde entonces, buscarán cerrar el curso levantando la Champions al cielo de París. Este año, Ancelotti solo tiene la duda de Fede Valverde o Rodrygo. Por su parte, Klopp espera que Thiago y Fabinho estén en el once titular. Ambos están tocados, pero ninguno quiere perderse la gran cita.

A partir de las 15:00 horas, Carrusel Deportivo te trae la mejor previa de la final de la Champions League. La llegada de Real Madrid y Liverpool al Stade de France, el recibimiento de sus aficionados, alineaciones, conexiones con las fan zone de ambos clubes, el mejor análisis, opinión, entrevistas... Por supuesto, también la mejor narración del partido y el mejor postpartido al término de la final. Todo en una edición especial capitaneada por Dani Garrido y con Manu Carreño desde París.

La final de la Champions League del Liverpool y el Real Madrid, en directo:

'Cómo no te voy a querer'

Las remontadas del Real Madrid y sus logros europeos ocupan un lugar privilegiado y por eso SER Podcast ha creado 'Cómo no te voy a querer', un podcast en el que se desgrana periodísticamente el viaje de los blancos hacia la final de la Champions League de París del próximo 28 de mayo. Primero fue el PSG, que vio cómo Benzema, con un hat-trick, les dejó fuera de la máxima competición continental de clubes. Después el Chelsea, que sufrió un gol de Rodrygo que reanimó a los blancos. Y por último el City, cruce en el que se volvió a repetir la historia con el Madrid perdiendo en el último minuto por 0-1. 'No te pierdas Cómo no te voy a querer'.

Episodio 1. La silla de Alaba.

Play/Pause Mostrar Opciones La silla de Alaba | Episodio 1 24:54 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1653251161935/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Episodio 2. El exterior de Modric.

Play/Pause Mostrar Opciones El exterior de Modric | Episodio 2 26:08 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1653255313001/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Episodio 3. En tres minutos.