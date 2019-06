Tres restaurantes españoles, entre los 10 primeros puestos de la lista 50 Best

El restaurante francés Mirazur, liderado por el chef argentino Mauro Colagreco, releva a Osteria Francescana como mejor restaurante del mundo según el ranking de 50 Best. Una lista que incluye también seis restaurantes españoles, tres de ellos entre los 10 primeros puestos: Asador Etxebarri (3), Mugaritz (7), Disfrutar (9), Azurmendi (14), Tickets (20), Elkano (30) y Nerua (32).

Mirazur se convierte en el primer restaurante francés que llega al número 1 de esta polémica lista y, al mismo tiempo, Mauro Colagreco se convierte en el primer cocinero latinoamericano que llega a lo más alto del ranking.

La lista extendida de 50 Best incluye este año a un total de 120 restaurantes y el tramo que va de la posición 51 a la 120, presentado la semana pasada, también incluía seis restaurantes españoles: Arzak (53), Diverxo (75), Quique Dacosta (81), Enigma (82), Martín Berasategui (87) y Aponiente (94).

El Celler de Can Roca se ha quedo fuera de la lista por decisión de los organizadores, que han decidido incluir a todos los restaurantes que han sido número 1 alguna vez en Best Of The Best. Un grupo exclusivo del que también forman elBulli, The French Laundry, The Fat Duck, Eleven Madison Park y Osteria Francescana, pero no el danés Noma, pues han decidido que al contar con un nuevo concepto y un nuevo local, ya es un restaurante distinto.

50 BEST DE 2019: LISTA COMPLETA 1. Mirazur (Menton, Francia) 2. Noma (Copenague, Dinamarca) 3. Etxebarri (Atxondo, España) 4. Gaggan (Bangkok, Tailandia) 5. Geranium (Copenague, Dinamarca) 6. Central (Lima, Perú) 7. Mugaritz (San Sebastian, España) 8. Arpège (París, Francia) 9. Disfrutar (Barcelona, España) 10. Maido (Lima, Perú) 11. Den (Tokio, Japón) 12. Pujol (Ciudad de México, México) 13. White Rabbit (Moscú, Rusia) 14. Azurmendi (Larrabetzu, España) 15. Septime (París, Francia) 16. Alain Ducasse Au Plaza Athénee (París, Francia) 17. Steirereck (Viena, Austria) 18. Odette (Singapur) 19. Twins Garden (Moscú, Rusia) 20. Tickets (Barcelona, España) 21. Frantzén (Estocolmo, Suecia) 22. Narisawa (Tokio, Japón) 23. Cosme (Nueva York, EE.UU) 24. Quintonil (Ciudad de México, México) 25. Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen (París, Francia) 26. Boragó (Santiago, Chile) 27. The Clove Club (Londres, Reino Unido) 28. Blue Hill At Stone Barns (Pocantino Hills, EE.UU) 29. Piazza Duomo (Alba, Italia) 30. Elkano (Getaria, España) 31. Le Calandre (Rubano, Italia) 32. Nerua (Bilbao, España) 33. Lyle's (Londres, Reino Unido) 34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina) 35. Atelier Crenn (San Francisco, EE.UU) 36. Le Bernardin (Nueva York, EE.UU) 37. Alinea (Chicago (EE.UU) 38. Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia) 39. A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brasil) 40. Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania) 41. The Chairman (Hong Kong, China) 42. Belcanto (Lisboa, Portugal) 43. Hof Van cleve (Kruishoutem, Bélgica) 44. The Test Kitchen (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) 45. Sühring (Bangkok, Tailandia) 46. De Librije (Zwolle, Holanda) 47. Benu (San Francisco, EE.UU) 48. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China) 49. Leo (Bogotá, Colombia) 50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)