Coronaglosario, el abecedario del virus

Hay hechos y épocas que dejan huella en la lengua, y ante la mayor crisis sanitaria mundial de la historia reciente no es extraño que la mayor parte del vocabulario que hemos manejado estos últimos meses esté relacionada con la salud, la medicina o la ciencia. El virus detectado en China hace un año pasó de no tener nombre a ser considerado el "enemigo número uno" de la humanidad en menos de un par de meses.

Nuestro lenguaje se ha llenado de terminología especializada: pandemia, carga viral, curva de contagio, asintomático, antígenos, rastreadores, medidas quirúrgicas, o siglas como EPIS, SARS o PCR…y se ha recuperado el lenguaje bélico: batalla, guerra, héroes, toque de queda, víctimas y enemigo común.

Algunos de estos términos se han incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE). Y “coronavirus”, “resiliencia” o “confinamiento” son candidatas a palabra del año por la FundéuRAE. Repasamos los términos imprescindibles para entender, hablar y escribir sobre la pandemia:

Animal

Aunque sigue sin estar claro el origen de la pandemia, científicos chinos sostuvieron que el virus dio el salto a los humanos en un mercado de animales vivos de Wuhan, China, a finales de 2019. No se sabe con precisión cómo se trasladó el virus de su hospedador original al mercado y a los humanos. El foco se puso en los pangolines, mamífero similar al armadillo. Otras investigaciones científicas apuntan a que El SARS-CoV-2 lleva entre 70 y 40 años en los murciélagos y lo más probable es que saltara directamente a humanos. Recientemente en EEUU se ha detectado por primera vez el coronavirus en un animal silvestre en libertad: un visón.

Asintomático

Una persona asintomática está infectada con el coronavirus, pero no tiene ninguno de los síntomas de COVID-19. La OMS introduce una división importante dentro de la gente que no manifiesta síntomas. Distingue entre presintomáticos, contagiados que aún no los presentan porque están en fase previa o de incubación del virus (de 2 a 12 días) y asintomáticos verdaderos o puros, contagiados que no los presentarán nunca, pero sí pueden contagiar al resto.

Baile de cifras

Entre marzo y mayo de 2020 murieron en España 45.684 personas por Covid-19. Esta cifra incluye tanto las muertes confirmadas con una prueba diagnóstica (32.652 personas), como aquellos en los que existía la sospecha de haber contraído la enfermedad al presentar síntomas compatibles (13.032), de acuerdo con la estadística de defunciones, publicada este mes de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Sanidad identificó hasta el 31 de mayo 27.127 fallecidos por coronavirus con una prueba diagnóstica. No a todas las personas fallecidas en la primera ola de la pandemia en España se les hizo un test para detectar el coronavirus. El INE las cifra ahora en 18.557.

Bulos

Una constante desde el inicio de la crisis sanitaria. Las noticias falsas han ido extendiéndose en paralelo a la pandemia. Los bulos se han distribuido ampliamente utilizando las redes sociales y WhatsApp. Circulan teorías que sostienen que la pandemia está provocada por el 5G y se ha tenido que desmentir que ingerir lejía cure o prevenga la enfermedad…La receta más eficaz contra la infodemia: contrastar las noticias y acudir a fuentes oficiales.

Coronavirus

Virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos, desde el catarro a la neumonía o la COVID-19, según la RAE. Los investigadores lo llamaron 'coronavirus' porque la forma del virus al microscopio es similar a una corona solar.

Confinamiento

Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. La situación actual toca de lleno a la familia de “confinar” en el Diccionario de la Lengua Española. Además de modificar “confinado” y “confinar”, han entrado “desconfinar” y “desconfinamiento”.

En vísperas de Navidad, Boris Johnson, ha anunciado el confinamiento de Londres y de zonas del sureste de Inglaterra por la rápida expansión de la COVID-19 tras la aparición de una nueva cepa en Reino Unido. La preocupación por esta mutación ha llevado a cerrar las conexiones de este país con Europa.

Covid-19

Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El origen léxico del Covid-19 proviene de 'co', en alusión la forma de corona solar del virus, 'vi' corresponde a la palabra virus y 'd' hace referencia a enfermedad ("disease" en inglés). Finalmente, se le puso el número 19 por el año en que se detectó en seres humanos. No faltaron interpretaciones libres.

Covidiota

Tanto en inglés (covidiot) como en español (covidiota) la palabra designa aquel que comete irresponsabilidades que perjudican a los demás: ignora la distancia social, extiende bulos, etcétera. La cuenta de Twitter de The New York Times @NYT_first_said, que registra las palabras que aparecen por primera vez en este periódico, documentó covidiots el pasado 4 de abril. En España se publicó un manual.

Cuarentena

Aislamiento preventivo durante un tiempo determinado con el objetivo de evitar el contagio de ciertas enfermedades. Una de las más sonadas recientemente, la del presidente Pedro Sánchez tras estar en contacto directo con el presidente francés Emmanuel Macron y dar positivo. Felipe VI también tuvo que suspender su agenda en noviembre.

Curva

El objetivo para luchar contra el coronavirus es reducir el número de contagiados. La curva de la gráfica de contagio se aplana cuando deja de crecer el número de contagiados y se dibuja algo así como una 'meseta'. El portavoz del CCAES, Fernando Simón, ha advertido que la Navidad podría traernos una tercera ola. Ha habido un cambio de tendencia y la previsión es que la curva siga subiendo.

Distancia social

El COVID-19 se propaga fácilmente a través del contacto físico de persona a persona. Esta es la razón por la cual es importante reducir el contacto entre personas. Una manera eficaz de hacerlo es quedarse en casa lo más posible y evitar lugares públicos conglomerados donde se dificulta mantener un espacio sano entre las personas. En redes nació el movimiento #yomequedoencasa

EPI

Equipo de protección Individual. Su escasez al inicio de la crisis provocó que algunos sanitarios estuvieran expuestos al virus. Incluso se vieron obligados a improvisar sus propios EPIS para protegerse ante el riesgo de contagio.

Epidemia

Enfermedad que se extiende por una zona concreta durante un determinado tiempo afectando a un gran número de personas. Pincha este enlace para ver diferencias entre epidemia y pandemia

Estado de alarma

Previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales. El Gobierno decretó el primer estado de alarma el 14 de marzo y un segundo estado de alarma el 25 de octubre de 2020 para frenar la progresión del coronavirus.

Fernando Simón

Fernando Simón Soria es un médico epidemiólogo español, director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, conocido por su actuación como portavoz del comité especial sobre la enfermedad del virus del ébola en España en 2014 y como portavoz del Ministerio de Sanidad contra la pandemia de enfermedad por coronavirus en España en 2020.

Gel Hidroalcohólico

Debido a la pandemia se ha incrementado enormemente la demanda de soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de manos por ayudar a prevenir posibles contagios.

Global

Amenaza global. Ya está presente en todos los continentes. El virus no entiende de fronteras. Se ha extendido como la pólvora y finalmente sí ha llegado a la Antártida, hasta hace solo dos días único continente en la tierra libre de COVID-19.

Héroes

Los sanitarios se han convertido en los héroes de la batalla contra la enfermedad. El colectivo integrado por médicos, enfermeros, farmacéuticos, técnicos sanitarios y auxiliares, además de todos los trabajadores de centros hospitalarios y ambulatorios, se vieron expuestos desde el primer día a la primera línea de defensa contra la COVID-19, lo que implicaba un enorme riesgo. La sociedad fue inmediatamente consciente de la valentía y el sacrificio que mostraron y por eso se convirtieron en los héroes anónimos de esta crisis sin precedentes. Cada tarde, a las ocho, desde miles de balcones y ventanas de las casas de pueblos y ciudades los ciudadanos de a pie homenajearon durante el confinamiento a estos profesionales. Recibieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Hidroxicloroquina

El uso de la hidroxicloroquina, y en menor medida cloroquina, como tratamiento contra la COVID-19 ha sido objeto de un gran debate y atención en los medios. Es un fármaco con un perfil de seguridad y eficacia muy conocido que se utiliza como tratamiento indicado contra la malaria y diferentes enfermedades autoinmunes, pero no se ha probado su eficacia contra este virus.

Inmunidad de grupo o rebaño

La inmunidad de rebaño ocurre cuando una población se hace inmune a una enfermedad. Ya sea debido a la existencia de una vacuna o por exposición, en la medida en que el porcentaje de personas inmunes va en aumento, la probabilidad de que una persona que es contagiosa se encuentre con e infecte a una persona que no sea inmune, disminuye. Llega el momento en que las probabilidades de propagación de la enfermedad son tan bajas, que se considera que esa población ha adquirido “inmunidad de rebaño”. Según la cuarta ola del estudio de seroprevalencia casi un 10% de la población es inmune.

Jóvenes

Los “Pandemials” han estado en el ojo del huracán en la segunda ola…Irresponsables, egoístas. Los gobiernos han tomado medidas como las restricciones de movilidad o los límites de participación en actividades culturales y encuentros con familia y amigos. No se puede generalizar porque hemos visto ejemplos de jóvenes concienciados con la realidad que les rodea e involucrados en diferentes acciones para paliar los efectos del virus. Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis de la COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de los adolescentes y jóvenes.

K, Número K

Mide la diferencia de a cuánta gente contagia una persona infectada. Es decir, K es el valor estadístico que nos dice cuánta variación hay en esta distribución: cuanto más bajo es el número K, menos son los que están transmitiendo la enfermedad a otros. Esto significa que hay más superpropagadores, individuos que infectan a un número mayor de personas.

Madrileñofobia

El término se acuñó para nombrar el miedo que tenían los ciudadanos de otras comunidades autónomas a mezclarse con personas procedentes de la Comunidad de Madrid, epicentro de la primera ola. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso denunció que Madrid, que ha sido "una de las regiones más afectadas del mundo" por el coronavirus, ha sido afectada también por "el egoísmo y la madrileñofobia".

Mayores

Entre el 47 y el 50% del total de fallecidos por COVID en España durante la primera oleada eran ancianos que vivían en residencias. Según el seguimiento de la SER, desde el inicio de la pandemia en marzo casi 28.000 ancianos que vivían en geriátricos han muerto por coronavirus o síntomas compatibles.

Niños

Cuarentenials o “Corona boomers”. Si las suposiciones son correctas, entre este mes, diciembre 2020, y el que viene, enero 2021, nacerá una generación consecuencia del primer confinamiento obligatorio por el virus. Veremos si hay un baby boom debido al confinamiento o muy al contrario una menor natalidad.

Nueva normalidad

La normalidad es la condición de normal y, entre las acepciones de este adjetivo, están la de ‘habitual u ordinario’. Al hablar de nueva normalidad, parece hacerse referencia a una situación en la que lo habitual u ordinario no será lo mismo que en la situación previa. Es decir, una normalidad diferente a la que conocíamos. La expresión nueva normalidad alcanzó el estrellato lingüístico cuando el Gobierno de España la incluyó en su plan de desescalada llamado Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad. Término no ajeno a la controversia.

OMS

La Organización Mundial de la Salud es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su Constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Su director general es Tedros Adhanom, biólogo con formación en inmunología de enfermedades infecciosas, investigador de sanidad pública y político etíope.

Pandemia

Para que una enfermedad se denomine pandemia debe propagarse por todo el mundo, extendiéndose a varios países de diferentes continentes y afectando a un gran número de personas. Es decir, implica una propagación rápida y mundial. Según la OMS, se produce una pandemia cuando aparece un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayor parte de la población no es inmune al mismo.

Resiliencia

Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. El gobierno aprobó también un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía

SARS-CoV-2

El nombre científico del coronavirus específico que causa la COVID-19. SARS-CoV-2 significa "coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo". Este nombre fue elegido porque el virus está genéticamente relacionado con el coronavirus responsable del brote de SARS de 2003; es importante comprender que, si bien están relacionados, los dos virus son diferentes, y el SARS y la COVID-19 son enfermedades diferentes.

Test

Test PCR, de anticuerpos, de antígenos… rápidos o no, en el médico, en la farmacia, en el laboratorio... Son muchas las cuestiones, y demasiada la confusión en lo que respecta a los test. Dos tipos: Pruebas de infección activa: PCR, que detecta el material genético del virus, y antígenos que identifica algunas de las proteínas de la cubierta del virus. España desde este mes de diciembre también acepta un nuevo test TMA (Amplificación Mediada por Transcripción) para poder entrar en el país.

UCI

Siglas de la Unidad de Cuidados Intensivos. Muchos pacientes con coronavirus han tenido que ser ingresados en estas unidades ante la gravedad de sus síntomas. Los médicos alertaron de que los pacientes de las UCIs cada vez son más jóvenes: la media edad en la segunda ola en España ha bajado de los 64 a los 55 años.

Vacunas

La ciencia está realizando un formidable esfuerzo para encontrar el antídoto al virus. Hay 47 vacunas en etapa clínica, o sea probándose en humanos. 155 en preclínica, probándose en laboratorios, y hay una docena de vacunas en espera de autorización. La de Pfizer ya ha sido aprobada recientemente por las autoridades del medicamento. Margaret Keenan, una británica de 90 años se ha convertido en la primera persona en el mundo en recibir una dosis de la vacuna de Pfizer. El tamaño del mercado del COVID es tal que equivale a la suma de los 10 fármacos más vendidos del planeta juntos. La revista Science ha elegido a las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 como avance del año 2020, tanto por su necesidad “desesperada” como por haber sido desarrolladas y ensayadas a una velocidad de récord. ARN parece ser la molécula que podría sacarnos de la pandemia. Las vacunas de PFIZER y Moderna se basan en esta molécula, en concreto en un subtipo conocido como ARN mensajero. Su trabajo es transmitir el mensaje de la vida contenido en el ADN y convertirlo en todas las proteínas que nos permiten respirar, pensar, movernos, vivir.

Wuhan

Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene una población de 11 millones de personas. Es donde se produjo el primer contagio del coronavirus en humanos y el primer foco de la pandemia que comenzó a finales de 2019. Se contagiaron más de 50.000 personas y murieron 3.869. La ciudad no registra un caso de covid desde mayo, cuando sometió a toda su población a pruebas de coronavirus que dieron negativo. Las cicatrices permanecen.

X

Numerosas incógnitas. Más de 12 meses después de que el SARS-CoV-2 saltara por primera vez del organismo de un animal al de un ser humano, aún existen muchos aspectos que son una incógnita. Sigue sin conocerse con exactitud el origen de la pandemia, si fue realmente en el mercado de Wuhan y qué especie animal –probablemente un murciélago– fue la transmisora. ¿Quién fue el primer paciente cero? El Gobierno chino siempre ha rechazado que se identificara a Wuhan como el origen de la pandemia. Esclarecer el origen de la pandemia, según advierten los propios expertos de la OMS, puede ser una labor de años, si es que alguna vez se consigue. Pero hay muchas otras incógnitas: ¿Es una enfermedad estacional? O las nuevas cepas… Reino Unido ha identificado estos días una nueva cepa y reconoce que está "fuera de control". Además, no hay certezas sobre las consecuencias reales de la recesión económica o cuándo llegará la recuperación.

Zoonosis

Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten por zoonosis de algunos animales a los humanos. Las zoonóticas representan el 60% de las enfermedades infecciosas conocidas, y parece que la Covid 19 estaría entre ellas.

Zarpazo

De lo que no cabe duda es que este virus, como si de un animal se tratara, ha dado un desgarrador e imprevisto “zarpazo” a la humanidad, y las heridas económicas, culturales, sociales…tardarán en sanar. ¿Iremos a un mundo más desigual? ¿Hablaremos de un mundo postcovid? No lo vimos venir. Fue un ataque sorpresivo que dejó al descubierto que somos vulnerables. Los aprendizajes, “las huellas”, de esta pandemia deberían servirnos para lo que está por venir.

Estamos en vísperas de algo nuevo. Ya le pondremos nombre.